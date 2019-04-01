Бесплатные мероприятия в Тюмени 10-17 апреля
В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: турнир по боксу, спектакли, игротека, и многое другое. Подробнее - в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.
Открытый турнир по боксу памяти тренеров города Тюмени
Когда: 10 -13 апреля
Где: МАУ ДО СДЮСШОР 3 г. Тюмени (ул.Садовая 109/1)
6+
Турнир памяти основателей бокса города Тюмени, которое некоторое время отсутствовал в календаре мероприятий Федерации, в этом году вновь станет одним из знаменательных событий боксерского сообщества города Тюмени и Тюменской области. Инициаторами возрождения турнира выступили Клуб Ветеранов Тюменского бокса и Департамент по спорту г. Тюмени.
На турнире будет отдана дань уважения людям, которые стояли у исток бокса г. Тюмени, так же будут отмечены люди которые внесли свой вклад в развитие бокса - тренеры, судьи, спортсмены, ветераны бокса.
Участники: юноши 13-14 лет (2005-2006 гг.р.).
"Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019"
Когда: 12 апреля в 11:00
Где: "Кванториум", проезд Геологоразведчиков, 6а
6+
В Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля будет работать "Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019".
Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах. Ожидается участие порядка 150 экспонатов в составах делегаций 35 образовательных учреждений Тюменской области.
Спектакли в рамках "Театральной весны 2019" в Тюмени
Когда: 13-14 апреля
Где: Концертный зал СОК "Зодчий", ул.Луначарского 2, корп.5
12+
В эти выходные в "Зодчем" покажут спектакли в рамках "Театральной весны 2019". Гостей ждут такие постановки, как: "Ведунья", "Отважное сердце", "А зори здесь тихие", "Смешная трагедия" и многие другие.
"Тотальный диктант"
Когда: 13 апреля в 13:00
Где: ТРЦ "Фаворит", ул.В.Гнаровской, д.12 , 3 этаж
Необходима регистрация!
12+
13 апреля в ТРЦ Фаворит пройдет всероссийская акция по проверке грамотности "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"! Добровольный, бесплатный, для всех желающих.
Спикером в этом году выступит ведущий вечернего шоу "Попутчики" на Диполь-ФМ- Дмитрий Петров.
Регистрация на ТД-2019 на сайте totaldict.ru.
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Подробности здесь.
Клуб выходного дня
Когда: 13 апреля в 12:00
Где: ДК "Орфей", ул.70 лет Октября, 5в
0+
Мальчишки и девчонки, а также их родители, провести время вместе с пользой не хотите ли? Специально для семей с детьми в Доме культуры "Орфей" свои двери вновь откроет клуб выходного дня.
На этот раз развлекательная программа будет называться "Танцуем вместе". В самом начале состоится мастер-класс "Эстрадный танец", а сразу после этого творческое выступление ансамбля танца "Атриум".
Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдет 13 апреля в 12 часов. Клуб выходного дня - это уникальная и полезная форма проведения досуга, где есть возможность провести время с семьёй.