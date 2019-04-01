Юные географы проверят знания о достопримечательностях Тюмени
| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"
Спортивно-интеллектуальная игра "Достопримечательности Тюмени" пройдет в молодежном клубе Русского географического общества 13 апреля в 12 часов, сообщает Центр "Аванпост".
Участникам предстоит пройти шесть станций, на каждой из которых им будут предложены задания, связанные с вопросами о различных особенностях города.
Знания о родном городе проверят активисты, участники молодежного клуба РГО - воспитанники центра "Аванпост".
Напомним, молодежный клуб РГО ведет свою работу на базе центра "Аванпост", где регулярно проводятся познавательные мероприятия для его активистов.