О вакцинопрофилактике жителям региона расскажут по горячей линии

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Тематическую горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики проведут сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области с 15 по 29 апреля, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Граждане, желающие получить бесплатную консультацию по вопросам вакцинопрофилактики, могут обратиться по следующим контактам:

Жители Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов:

Телефон горячей линии: (3452) 68-48-94

адрес: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, корп. 2, каб. 3

тел.: (3452) 567-990 доб. 3722, 3723

эл. адрес: kczpp@fguz-tyumen.ru

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Жители Тобольска, Тобольского, Вагайского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов:

адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 49в, стр. 1, каб. 216

тел: (3456) 24-01-05

эл. адрес: sestob1@yandex.ru

Жители Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского, Сладковского, Голышмановского, Аромашевского, Бердюжского, Омутинского и Армизонского районов:

адрес: г. Ишим, ул. Ленина, 28

тел.: (34551) 2-32-84

эл.адрес: sekrcgishim@mail.ru

Жители Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов:

адрес: г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 156

тел.: (34542) 9-03-26

эл. адрес: z-filial-fguz@mail.ru