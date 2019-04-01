Вера Соловьева: "Культурный практикУМ" в Тюмени - это только начало диалога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа второго профессионального форума специалистов сферы культуры и искусства "Культурный практикУМ" продолжилась в Тюмени 11 апреля.

"Очень важно, что наша встреча проходит в незаорганизованной, творческой атмосфере. Нам очень важно услышать ваше мнение. Это не завершение, а только начало обоюдного диалога. Итоги форума лягут в основу стратегического плана работы на текущий год", - отметила, обращаясь к участникам мероприятия заместитель главы города Вера Соловьева.

Во второй день форума на площадке музейного комплекса им. И. Я. Словцова участники из Тюмени и других городов проходят тренинги, посещают лекции и мастер-классы экспертов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Тренинги, которые мы посетили, лично мне помогли понять, как правильно формулировать требования к себе и окружающим. Кроме того, теперь я могу применить эту технологию в работе с детьми, а это будет способствовать, в том числе, и дальнейшей профориентации подростка", - поделилась сотрудник тюменского Дома культуры "Орфей" Наталья Пуртова.

Работа второго дня форума будет разбита по секциям: "Библиотека", "Учреждения дополнительного образования", "Культурно-досуговые учреждения".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На секции "Учреждения дополнительного образования" участникам рассказали об оценке эффективного стиля деятельности работников учреждений дополнительного образования. Заведующая отделом детской школы искусств "АртСозвездие" из Екатеринбурга Юлия Малкова проведет тренинг "Свободное творческое развитие. Предметы обучения. Особенности инклюзивной формы работы". Затем участники смогут подискутировать на тему "Поколение Z. Кто они? Как с ними взаимодействовать?".

В рамках секции "Культурно-досуговые учреждения" проходит мастер-класс для руководителей от лидера отрасли, директора Центра культуры "Урал", руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова из Екатеринбурга.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Если говорить о планах на текущий год, то пред нами стоят амбициозные задачи, - рассказала директор департамента администрации Тюмени Ирина Алексеева. – В их числе – на пятнадцать процентов увеличить число участников проводимых нами мероприятий, приобщение жителей города к цифровым технологиям необходимо увеличить как минимум в пять раз. Культурный продукт должен стать доступен каждому именно через "цифру".

Этому посвящен доклад руководителя тюменского дома культуры "Поиск" о проекте "Виртуальный зал", благодаря которому станет доступен просмотр мероприятий, проходящих, в том числе, в филармонии.

Добавим, организаторами форума "Культурный ПрактикУм" выступили департамент культуры администрации Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень".

Николай Ступников