За соблюдением трудовых прав тюменцев будут наблюдать прокуратура с профсоюзом

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам защиты прав граждан в сфере трудовых правоотношений подписали тюменский областной совет профсоюзов и прокуратура 10 апреля, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Во встрече по вопросам защиты прав граждан в сфере трудовых правоотношений приняли участие прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, председатель ТМООП "Тюменский облпрофсоюз" Михаил Кивацкий, членские организации облсовпрофа, руководитель Государственной инспекции труда в Тюменской области Сергей Зарубин, начальник управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Лапицкая.

Владимир Сысоев отметил, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание налаживанию долгосрочных партнерских отношений и развитию конструктивного диалога с профсоюзами и работодателями. Основой для сотрудничества служит региональное трехстороннее соглашение, которое успешно реализуется сторонами.

В рамках реализации положений нового соглашения стороны договорились осуществлять постоянный обмен информацией о нарушениях трудовых прав граждан. Также предусмотрено проведение семинаров-совещаний, круглых столов, научно-практических конференций с целью обмена опытом работы по защите трудовых прав граждан, мероприятий по правовому просвещению населения.

Указанное соглашение позволит прокуратуре и профсоюзу более эффективно и результативно использовать имеющиеся информационные, правовые, научные и организационные ресурсы по защите трудовых прав граждан, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона, привлечению к ответственности виновных в этом работодателей и виновных лиц.