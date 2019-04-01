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Космонавт из ОАЭ проведет на МКС эксперименты, предложенные школьниками

Общество, 12:49 14 апреля 2019

NASA/Роскосмос | Фото: NASA/Роскосмос

Первый эмиратский космонавт, который отправится на Международную космическую станцию, проведет 15 экспериментов, предложенных школьниками из учебных заведений ОАЭ, сообщает РИА "Новости".

Научная миссия эмиратского космонавта на МКС будет заключаться в изучении влияния невесомости в сравнении с силой тяжести на Земле. Эта миссия включает 15 экспериментов, которые будут отобраны в результате проводимого в школах ОАЭ конкурса "Наука в космосе".

До и после полета будут изучены реакции жизненно важных показателей организма космонавта для сравнения с результатами, полученными во время пребывания на Земле.

Впервые такого рода исследования будут проводиться космонавтом из арабской страны, и их результаты позднее будут сопоставлены с исследованиями, проведенными космонавтами из других регионов.

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# космонавтика , космос , МКС

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