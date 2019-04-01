Космонавт из ОАЭ проведет на МКС эксперименты, предложенные школьниками
Первый эмиратский космонавт, который отправится на Международную космическую станцию, проведет 15 экспериментов, предложенных школьниками из учебных заведений ОАЭ, сообщает РИА "Новости".
Научная миссия эмиратского космонавта на МКС будет заключаться в изучении влияния невесомости в сравнении с силой тяжести на Земле. Эта миссия включает 15 экспериментов, которые будут отобраны в результате проводимого в школах ОАЭ конкурса "Наука в космосе".
До и после полета будут изучены реакции жизненно важных показателей организма космонавта для сравнения с результатами, полученными во время пребывания на Земле.
Впервые такого рода исследования будут проводиться космонавтом из арабской страны, и их результаты позднее будут сопоставлены с исследованиями, проведенными космонавтами из других регионов.