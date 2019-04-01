  • 15 апреля 201915.04.2019понедельник
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Каскадный фонтан на набережной Туры запустят к 9 мая

Общество, 13:15 15 апреля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

Каскадный фонтан на излюбленном месте отдыха тюменцев - набережной Туры - планируют запустить к 9 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Набережная Туры украшена двумя фонтанами - каскадным и так называемым "ручейком". Гидротехническими сооружениями отдельно занимаются рабочие. По словам Николая Грибоедова, каскадный фонтан планируют запустить к 9 мая. Если установится теплая погода, то он начнет радовать тюменцев раньше.

Ежедневно на набережной наводят порядок. Очистить ее от мусора и пыли выходят 34 рабочих. "Работать начинаем с шести часов утра по графику, по схеме, согласно технологическим картам. К восьми часам все уже выметено. Территория большая. Только одной плитки около десяти гектаров. Плюс газоны — около восьми гектаров", — поделился директор МБУ "Тюменьгормост".

из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

С газонов с помощью грабель рабочие убирают старую траву. Затем предусмотрена подкормка растительности азотными удобрениями — благодаря этому к июлю корневая система должна укрепится.

В процессе уборки на набережной используют две вакуумные подметально-уборочные машины. Также применяют трактор Т-25.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , набережная , уборка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 15.04.2019ТюмГУ представил уникальные приборы на ВДНХ в Москве
13:37 15.04.2019Около полутора тысяч тюменцев написали "Тотальный диктант"
13:26 15.04.2019Тюменский форум "Семья" стал образовательной площадкой для детей и взрослых
13:15 15.04.2019Каскадный фонтан на набережной Туры запустят к 9 мая