Каскадный фонтан на набережной Туры запустят к 9 мая

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

Каскадный фонтан на излюбленном месте отдыха тюменцев - набережной Туры - планируют запустить к 9 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Набережная Туры украшена двумя фонтанами - каскадным и так называемым "ручейком". Гидротехническими сооружениями отдельно занимаются рабочие. По словам Николая Грибоедова, каскадный фонтан планируют запустить к 9 мая. Если установится теплая погода, то он начнет радовать тюменцев раньше.

Ежедневно на набережной наводят порядок. Очистить ее от мусора и пыли выходят 34 рабочих. "Работать начинаем с шести часов утра по графику, по схеме, согласно технологическим картам. К восьми часам все уже выметено. Территория большая. Только одной плитки около десяти гектаров. Плюс газоны — около восьми гектаров", — поделился директор МБУ "Тюменьгормост".

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

С газонов с помощью грабель рабочие убирают старую траву. Затем предусмотрена подкормка растительности азотными удобрениями — благодаря этому к июлю корневая система должна укрепится.

В процессе уборки на набережной используют две вакуумные подметально-уборочные машины. Также применяют трактор Т-25.

Инна Пахомова