В Туре обнаружили утонувшего молодого человека

| Фото: ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Тело 20-летнего парня извлекли из Туры спасатели 14 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

Спасателям 13 апреля поступил запрос из полиции. В этот же день они начали поисковые работы без привлечения водолазов. Спасатели прочесывали акваторию.

"14 апреля занимались поисками с использованием захватывающих устройств, так называемых "кошек". С их помощью прочесывали дно в районе падения молодого человека. Тело достали и передали сотрудникам полиции", — поделился Евгений Булкин.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Людмила Галстян, сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается несчастный случай.

Инна Пахомова