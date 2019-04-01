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В Туре обнаружили утонувшего молодого человека

Происшествия, 14:41 15 апреля 2019

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Тело 20-летнего парня извлекли из Туры спасатели 14 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

Спасателям 13 апреля поступил запрос из полиции. В этот же день они начали поисковые работы без привлечения водолазов. Спасатели прочесывали акваторию.

"14 апреля занимались поисками с использованием захватывающих устройств, так называемых "кошек". С их помощью прочесывали дно в районе падения молодого человека. Тело достали и передали сотрудникам полиции", — поделился Евгений Булкин.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Людмила Галстян, сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается несчастный случай.

Инна Пахомова

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# набережная , спасатели

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