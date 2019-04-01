В Тюмени назовут победителей конкурса "Мир! Человек! Мечта!"

| Фото: vk.com/event116484032 | Фото: vk.com/event116484032

Гала-концерт конкурса "Мир! Человек! Мечта!" состоится в тюменском ДК "Железнодорожник" 19 апреля. Начало в 18 часов, вход свободный, сообщает городской многопрофильный центр.

Напомним, что конкурс "Мир! Человек! Мечта!" проходит в Тюмени с 12 апреля. В этом году его участниками стали 1 тыс. 290 человек в возрасте от 3,5 до 91 года.

Больше всего номеров заявлено в номинации "Художественное чтение поэзии". Но и остальные номинации, такие как "Художественное чтение прозы", "Театр малых форм", "Камерная вокальная музыка" и другие, не остались без внимания. 60 заявок поступило на номинацию "Мир! Человек! Мечта! - Без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работы участников в номинациях: "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство" представлены на онлайн-выставке.

Итоги по этим направлениям подведут отдельно, вне гала-концерта, 20 апреля "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30).

В жюри конкурса традиционно вошли известные деятели искусства и педагоги. Председатель - заслуженная артистка Республики Коми, актриса театра и кино, актриса Тюменского драматического театра​ Елена Самохина.