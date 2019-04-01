В ТюмГУ стартовал прием заявок на "Макрофон-2019"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Заявки на Всероссийский фонетический конкурс по немецкому языку "Макрофон-2019" открыт в Тюменском государственном университете. Конкурс проходит при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На конкурс принимают аутентичные произведения на немецком языке: лирические произведения, связанные с миром театра, драматические произведения. К участию принимают произведения как поэтического, так и прозаического характера, написанные для театра или посвященные теме театра. Все произведения должны быть аутентичными текстами немецкоязычных авторов.

"В этом году мы впервые предложили участникам выступать с прозаическими текстами. Тема дает, на наш взгляд, большие возможности для выступающих. Целью конкурса является поддержка талантливых школьников. В состав жюри войдут носители языка и преподаватели кафедры немецкой филологии, они будут оценивать не только корректное произношение и интонацию, но и артистизм участников", – сообщают организаторы конкурса.

"Макрофон-2019" пройдет 27 и 28 апреля по адресу ул. Володарского 6. 27 апреля выступят ученики с 1 по 5 класс и с 9 по 11-й, а 28 апреля – с 6-8 класс. Заявки принимают до 24 апреля на адрес lesesaal@utmn.ru.