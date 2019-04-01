Бесплатные мероприятия в Тюмени на 17-24 апреля

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"Библионочь-2019", чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, игротека и многие другие бесплатные мероприятия состоятся в течение ближайшей недели. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень".

Мероприятия в Детской библиотеке им. Лагунова

Когда: 17-27 апреля

Где: Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова, г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3

Апрельская программа мероприятий Детской библиотеки имени Константина Яковлевича Лагунова будет насыщенной: мастер-классы , кинопоказы, экоурок по пошиву экомешочков, книгообменник, Всероссийская культурная акция "Библионочь-2019" и экосуббота для всей семьи.

Подробная информация по тел.: 8(3452)35-98-42.

Выставка "Индустрия красоты и здоровья"

Когда: 17 апреля с 11 до 18 часов, 18 апреля - с 10 до 18 часов, 19 апреля - с 10 до 16 часов

Где: Выставочный зал (ул.Севастопольская, 12)

С 17 по 19 апреля в Тюмени пройдет выставка "Индустрия красоты и здоровья"

Мероприятие станет интерактивной площадкой для демонстрации профессионализма мастеров, местом общения с постоянными и новыми клиентами, предоставит возможность обмена опытом и получения новых знаний. В работе экспозиции примут участие компании из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Тюмени.

Участники представят большой ассортимент всевозможных косметических средств и материалов для маникюра и педикюра, шугаринга, современные технологии и разработки в сфере косметологии, парикмахерского искусства, различные новинки косметических и декоративных средств от ведущих брендов индустрии красоты и многое другое.

Sensual Party

Когда: 17 апреля с 21 часв до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Музыкальное шоу "Студенческой весны"

Когда: 18 апреля в 20 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Участники "Музыкального шоу" будут меряться своей... музыкальностью, чтобы сделать зрителям очень смешно. Участвуй в интерактивно-музыкальных испытаниях, делись знаниями о русской попсе и не жалей ушей зрителя!

Лекция "История тюменского общественного транспорта"

Когда: 18 апреля в 15 часов

Где: Исторический парк "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

За ХХ век Тюмень изменилась до неузнаваемости, превратившись из небольшого уездного городка в столицу нефтегазового региона. Но чем крупнее город, тем труднее представить его без развитой сети общественного транспорта. Когда-то автобусы заменяли специально переоборудованные грузовики, а в городе курсировали троллейбусы. Как проходил путь от единственного грузовика с продольными скамейками до развитой сети многочисленных маршрутов, вы узнаете из лекции.

Лектор - аспирант кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета, методист Исторического парка Александр Болдырев.

Кинопоказ

Когда: 18 апреля в 19 часов

Где: ул. Республики 155а, офис 65

Хочешь общения? Хочешь классно провести время? Есть вопросы, которые давно мучают и их не с кем обсудить? На кинопоказе тебя ждет хороший фильм, новые знакомства, чай/кофе, разные виды вкусных конфет и печенек, настольные игры.

Открытые встречи, обмен мнениями, просмотр кино и обсуждение.

После просмотра любой желающий может поделиться своими впечатлениями о фильме, поспорить, попытаться найти объяснения тем или иным событиям в своей повседневности.

Выставка "Время цветения"

Когда: уже открыта, работает до 2 июня

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63)

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает на выставку "Время цветения", на которой представлены работы художницы Лады Михедько, выполненные в утонченной и легкой акварельной технике. Акварель передает настроение художницы, оригинальный взгляд на мир, радость творческих открытий.

Каждый из прозрачных акварельных слоев, подобно невидимому стежку, оттеняет краски полотна, создавая неповторимые воздушные тона. Рациональные оценки техники и мастерства вытесняются природным чувством, и зритель словно переносится в другое измерение, наполняясь эмоциями самой художницы.

В представленных летних и весенних пейзажах, в многочисленных цветочных композициях передана самобытность сибирской природы, с её буйным цветением трав и обилием молодой листвы.

Наблюдательный взгляд художницы подарит ещё один шанс взглянуть на мир по-новому.

Подробности по тел.: +7 (3252) 45-35-90, 45-09-90 доб.115.

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