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Тридцать спасательных кругов разместили на набережной Туры

Общество, 16:32 17 апреля 2019

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

30 спасательных кругов впервые разместили на нижнем ярусе по всей длине набережной Туры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Кроме цепочных лестниц на внешней стороне, круги станут еще одним элементом в обеспечении безопасности вблизи воды. Как отметил Николай Грибоедов, 30 кругов установлены на расстоянии 100 метров. К 20 мая для них будут изготовлены постоянные стойки.

В областном управлении ГИМС добавили, что установка спасательных кругов стала результатом совместной работы инспекции, Тюменьгормост и городского департамента безопасности жизнедеятельности.

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Николай Ступников

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# ГИМС , набережная , спасательные круги

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