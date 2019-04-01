Спасатели ликвидировали условный лесной пожар в Тобольском районе

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Условный лесной пожар тушили спасатели на заключительном этапе Всероссийского командно-штабного учения подразделений МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

По легенде учений, в результате усиление ветра до 12 метров в секунду в непосредственной близости от с. Сибиряк Тобольского района возник крупный лесной пожар, более 25 га. Пожар местами перешел в верховой, возникла угроза распространения пожара на жилые дома, социально-значимые объекты, объекты экономики и инфраструктуры.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы лесопожарных формирований, пожарные расчеты и спасатели, бригада скорой помощи и полиция. При помощи МИ-8 проведена пожарная разведка зоны ЧС для определения площади пожара, путей и скорости распространения огня, выяснения обстоятельств, которые угрожают людям и усложняющих действия сил и средств. Силами ГИБДД совместно с дорожными службами организованы объезды участков сильного задымления, а силами инженерно-дорожных формирований (ДРСУ-6) совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области организована работа по устройству минерализованных полос и опашке села.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

В зону условного пожара была высажена группа десантников-пожарных с вертолета, которые проводили работы по тушению лесного пожара с применением воздуходувок-опрыскивателей, лопат, ранцевых огнетушителей по всему периметру пожара. Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством был произведен сброс воды на предполагаемые очаги огня с помощью водосливных устройств.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Заместитель начальника управления МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович отметил, что учения проводятся для отработки слаженности действия всех органов управления, силы и средства РСЧС Тюменской области.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

"Все силы и средства, привлеченные сегодня на тренировку, помогают в реальной жизни бороться с огнем, защищать жилые постройки и объекты экономики, в том числе от палов травы. Совместные действия территориальной подсистемы РСЧС области оценены на "удовлетворительно", - отметил он.

Добавим, Всероссийские командно-штабные учения в Тюмени и Тобольске проходили с 16 по 18 апреля.