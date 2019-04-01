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Участники городской спартакиады сразятся в шахматы

Общество, 18:32 19 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 команд поборются за победу в соревнованиях по шахматам в рамках XXI Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени. Соревнования состоятся в Городском шахматном клубе (Червишевский тракт, 72-а/1) 20 апреля в 10 часов, сообщает администрация Тюмени.

Следующим видом спорта в программе станет легкая атлетика. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 18 мая в 10 часов.

Участники спартакиады уже показали себя в лыжных гонках, хоккее в валенках, пулевой стрельбе и настольном теннисе.

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# спартакиада , шахматы

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