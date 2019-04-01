Александр Моор рассказал министру финансов о поддержке малого и среднего бизнеса в Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса для Тюменской области - в приоритете у региональных властей. Об этом в Тюмени 19 апреля во время заседания круглого стола "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ" с участием министров финансов Антона Силуанова и экономического развития Максима Орешкина заявил губернатор Александр Моор.

"Поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства мы рассматриваем не только с точки зрения экономики, но и развития социальной сферы. Также предпринимателям административная поддержка. Мы оказывали содействие в проведении закупочных сессий, в решении актуальных вопросов. В 2018 году сумма сделок достигла 40 млрд рублей, но резерв еще достаточно большой. Работа представителей малого и среднего бизнеса с крупными компаниями - это дорога со встречным движением. Задача предпринимателей - не стоять на месте, активно отвечать на запросы, которые формируются заказчиками", - уверен глава региона.

Во время заседания круглого стола Александр Моор поблагодарил АО "Корпорация "МСП" за совместную работу.

"Наши образовательные программы помогают предпринимателям. Мы понимаем, что бизнесу нужно дать не только инструменты, но и рассказать, как они работают", - уточнил Моор.

Напомним, что во время совещания министр финансов проинформировал предпринимателей о планируемых нововведениях в законодательстве, а крупные заказчики представили информацию о ключевых принципах организации закупочной деятельности.

Татьяна Тихонова