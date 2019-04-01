Министр финансов РФ посетит Тюменскую область

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов посетит Тюменскую область 19 апреля.

В ходе поездки он ознакомится с работой предприятия АО "Сибнефтемаш" – производителя оборудования для нефтегазовой отрасли, которое стало участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", присоединилось к программе Федерального центра компетенций летом 2018 года. В результате повысилась производительность труда на 12 %, создано 60 новых рабочих мест (+8%). Также удалось снизить оборачиваемость запасов на 14 %, долю затрат в выручке – на 2%.

Антон Силуанов проведет выездное совещание о реализации трех курируемых им национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП".

В совещании примут участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, губернатор Тюменской области Александр Моор, врио главы Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а также представители других ведомств и субъектов РФ.

В завершение визита Антон Силуанов и Александр Моор примут участие в церемонии открытия многопрофильного госпиталя ГК "Мать и дитя" в Тюмени.