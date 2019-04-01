Российские курорты предлагают самый бюджетный отдых на майские праздники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Крым, Анапа и Сочи лидируют в рейтинге самых бюджетных туров на летних пляжных направлениях на длинные майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Аналитическая служба АТОР провела исследование цен на десятидневные пакетные туры на двоих с вылетом из Москвы с 26 по 28 апреля по двенадцати наиболее востребованным весной пляжным направлениям. Если курортные города России по средней цене наиболее привлекательны (от 34 тыс. рублей до 42 тыс. рублей), то города Греции, Италии и Турции вошли в категорию самых дорогих направлений (от 104 тыс. рублей до 120 тыс. рублей).

Греция и Италия были самыми дорогими и в рейтинге 2018 года, а вот общее подорожание в этом году на турецких пляжах коснулось преимущественно четырех и пятизвездочных отелей. Существующие недорогие предложения от отелей 3* в рейтинге минимальных цен позволяют оставаться Турции самым бюджетных заграничным направлением.

Рейтинг пляжных направлений с заездами на майские праздники по уровню минимальных цен показывает, что отдохнуть до 50 тыс. рублей можно в Крыму, Сочи, Анапе, Турции. От 50 до 70 тыс. рублей можно выбрать туры на Кипр, в Тунис, Болгарию и Черногорию. От 70 -85 тыс. рублей и более будет стоить отдых на двоих в Хорватии, Испании, Греции, Италии.