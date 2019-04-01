В центре амбулаторной урологии в Тюмени появилось новое оборудование

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Уродинамическая установка появилась в центре амбулаторной урологии, действующем на базе взрослой поликлиники областной больницы № 2. Теперь специалисты могут качественно и быстро проводить комплексное исследование мочеиспускательной системы, сообщает областной департамент здравоохранения.

Новое оборудование помогает понять механизм формирования заболевания, определить причину функциональных расстройств органов таза, назначить эффективное лечение.

Основная задача центра амбулаторной урологии – способствовать раннему выявлению заболеваний мочевыделительной системы, в том числе онкологических.

Так, в 2018 году кабинет урологического приема оборудовали аппаратом УЗИ экспертного класса и уникальной эндоскопической стойкой с фокусной оптикой. Это позволило выполнять в условиях поликлиники прицельную биопсию мочевого пузыря и предстательной железы.

За год расширилась и зона обслуживания центра амбулаторной урологии. Теперь по предварительной записи врачи принимают не только тех, кто относится к ОКБ № 2 по прописке, но и пациентов остальных поликлиник города.

В 2019 году трансректальную биопсию предстательной железы и цистоскопию мочевого пузыря специалисты выполнили более чем 200 пациентам. У трети больных результаты гистологии подтвердили подозрения на раковое заболевание.