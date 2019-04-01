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Два пожара произошло в Голышмановском и Тюменском лесничествах

Общество, 16:00 22 апреля 2019

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Два пожара в Голышмановском и Тюменском лесничествах произошло за первые дни пожароопасного периода, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Причина возгораний – деятельность местного населения и переход огня с земель иных категорий.

С 19 апреля произошло 18 возгораний сухой травы в семи лесничествах Тюменской области: Викуловское, Голышмановское, Нижнетавдинское, Омутинское, Тюменское, Юргинское, Ялуторовское лесничества.

По данным отдела мониторинга, охраны и защиты лесов, на 22 апреля в Тюменской области действующих пожаров нет.

В связи с высокой опасностью перехода огня на лесные массивы, жителям области необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и сообщать о любых возгораниях по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес".

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, защитным и лесным насаждениям, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф.

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# лесничества , лесные пожары , пожароопасный период

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