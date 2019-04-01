В Ишиме ввели особый противопожарный режим
rosleshoz.ru
Особый противопожарный режим ввели в Ишиме с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Федор Шишкин, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ишимцам запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах городского округа, проводить пожароопасные работы. Документ ограничивает посещение Народного парка и Березовой рощи.
Штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет от 2 до 4 тыс. рублей.