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В Ишиме ввели особый противопожарный режим

Общество, 15:16 23 апреля 2019

rosleshoz.ru

Особый противопожарный режим ввели в Ишиме с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Федор Шишкин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ишимцам запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах городского округа, проводить пожароопасные работы. Документ ограничивает посещение Народного парка и Березовой рощи.

Штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет от 2 до 4 тыс. рублей.

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# Ишим , лесные пожары , противопожарный режим , Федор Шишкин

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