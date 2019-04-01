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Роспотребнадзор: краснуха, дифтерия, клещевой энцефалит в регионе не зарегистрированы

Общество, 19:49 24 апреля 2019

rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Заболеваемость брюшным тифом, полиомиелитом, дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, бруцеллезом, клещевым энцефалитом не регистрировалась в Тюменской области в первом квартале 2019 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За три месяца 2019 года снизилась заболеваемость скарлатиной и псевдотуберкузом в 2,3 раза, энтеровирусной инфекцией на 42 %, менингококковой инфекцией на 25 %, ветряной оспой на 22 %, сифилисом на 21 %, гонореей в три раза, ротавирусной инфекцией на 12 %, острым вирусным гепатитом С на 11 %.

В Тюменской области за счет своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий была достигнута стабилизация ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

За три месяца 2019 года выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 2,1 %, острым вирусным гепатитом А в три раза, острым вирусным гепатитом В на 53 %, коклюшем на 46 %, чесоткой на 43 %, ВИЧ-инфекцией на 1,8 %. Зарегистрировано три случая заболевания корью. Регистрация заболевания корью связана с завозным случаем из Киргизии. Благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям, заболеваемость не получила распространения.

Эффективным и безопасным методом специфической профилактики инфекционных заболеваний является своевременная вакцинация населения. За первый квартал выполнение плана профилактических прививок против инфекционных заболеваний по области составило 22 % от плана.

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# инфекционные заболевания , Роспотребнадзор , эпидемиология

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