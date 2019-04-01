Дорожный ремонт пройдет в двадцати двух муниципалитетах Тюменского района

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В 22 муниципальных образованиях будет проведен ремонт дорог в 2019 году, сообщает администрация Тюменского района.

Предстоит отремонтировать 179 улиц как на центральных усадьбах, так и в малых населенных пунктах, например, в деревнях Тураева, Паренкина, Ошкукова, Субботина, Дударева, Пышминка, Железный перебор, Елань, Ушакова, Зырянка, Малиновка, Чаплык, поселки Новотуринский и Подъем.

Общая протяженность отремонтированных участков составит 94, 5 км. Самые масштабные работы будут проведены в Московском, Червишевском и Переваловском муниципалитетах. Работы начнутся с середины мая.

Также планируется обустроить 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях. Срок выполнения работ по контрактам – до 1 октября 2019 года. К обустройству уже приступили в Каскаринском и Боровском муниципалитетах, в конце апреля дорожники планируют выйти в Червишевское и Московское сельские поселения.