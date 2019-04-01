Театр "Европа" готовит новую премьеру для тюменцев

| Фото из группы театра Дмитрия Ефимова «Европа» в соцсети "ВКонтакте" | Фото из группы театра Дмитрия Ефимова «Европа» в соцсети "ВКонтакте"

Меньше месяца остается до премьеры хореографического детектива по мотивам мирового бестселлера "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление", который ставит труппа театра Дмитрия Ефимова "Европа".

Корреспонденту информагентства "Тюменская линия" удалось побывать на ночной репетиции и взять интервью у художественного руководителя и основателя театра "Европа" Дмитрия Ефимова.

- Расскажите о премьере спектакля? Что ждет зрителей?

- Источником вдохновения послужил прекрасный фильм Гая Ричи. Конечно, у нас все по-своему, спектакль получит название "Идеальное преступление" и это будет чистый детектив.

Замечу, что детектив в хореографии поставить очень сложно, там много монологов, много мелочей, которые в фильме то сложно увидеть, а здесь это нужно показать посредством танца. Но я решился на такую авантюру, уверен, что мы в очередной раз сможем удивить искушенного тюменского зрителя.

Подготовку к новому спектаклю мы начали в января 2019 года. Сейчас усиленно идут репетиции, пишется музыка, шьются костюмы, делаются декорации. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея – доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.

Будет много интересного: спецэффекты, взрывы, убийство, расследование, поиск преступника, схватка, наказание и даже спиритический сеанс с духами.

Премьера состоится 22 мая, приглашаю всех желающих.

- Во время спектакля вы находитесь в зале?

- Нет. Во время спектакля я нахожусь за кулисами и сижу за мониторами: вижу лица танцоров, слежу за каждым их движением, за тем, что бы правильно падал свет и так далее. Иногда приходится во время спектакля вносить корректировки, после спектакля всегда происходит "разбор полетов" и что-то редактируется.

- На ваши спектакли полный аншлаг, билеты купить невозможно, чем объясняете такую популярность?

- У нас всегда была популярность. Главная цель любого проекта — сделать его хорошо и на высоком уровне, благодаря этому многие думают, что мы не из Тюмени, а из столицы. А ведь это тюменские ребята, которые пришли ко мне с улицы.

Для меня важно, чтобы было все четко отработано, по европейскому стандарту. Я вкладываю много сил и энергии в каждый спектакль. Для спектакля "Парфюмер" было заказано пять миллионов лепестков роз, я всегда стремлюсь к тому, чтобы зритель запомнил атмосферу и захотел вернуться вновь к нам в гости. Мы действительно делаем качественный продукт, которым можно гордиться.

- Раз вы пользуетесь такой популярностью, почему не ездите в другие города?

- Недавно со спектаклем "Парфюмер" съездили в Сургут, где тоже был аншлаг. Выезжать сложно, потому что в наших спектаклях всегда принимает участие большое количество ребят: от 60 до 80. Финансово трудно вывезти труппу в 60 человек.

- Как вы выбираете, какой спектакль ставить?

- Спектакли я создаю целенаправленно. Например, "Парфюмер", рожденный по мотивам всемирно известного романа с одноименным названием, я хотел поставить пять лет, но не было подходящей кандидатуры на главную роль.

Позднее в "Европе" появился Александр Фуртаев, я попробовал его на роль, понял, что он будет Жан-Батист Гренуй. И не ошибся. Этот спектакль до сих пор собирает аншлаги.

Важно, что бы танцор был похож или чем-то схож с главным героем, тогда легче создавать хореографическую интерпретацию, передавать эмоции героев через пластику и танец, чтобы зритель верил и сопереживал героям.

- Где берете музыку для своих спектаклей?

- В нашем коллективе есть замечательный тюменский композитор Кирилл Бурудулев, он пишет для нас эксклюзивную музыку, благодаря чему спектакли становятся еще интереснее и оригинальнее. Он профессионал с большой буквы, отлично чувствует музыку.

- Что в планах у коллектива "Европа?

- Многие зрители просят, чтобы я поставил спектакль, где бы сам исполнил главную роль. Думаю, что это обязательно произойдет.

Еще многие просят повторить спектакль "Маугли", который мы ставили в начале 2000. Это был мой первый спектакль, тогда он произвел ошеломляющий эффект в Тюмени. Сейчас думаю над этим. Конечно, он будет уже более современный, более яркий с шикарными костюмами.

- Какая у вас мечта?

- Мечта у меня одна — чтобы "Европа" была в Европе. Мечтаю выехать в Париж со спектаклем "Парфюмер". Если появится такая возможность, то буду безмерно счастлив.

- Что Вас вдохновляет?

- Меня вдохновляют ребята, у которых горят глаза. Вдохновляет сам процесс, когда мы готовим декорации, пишем музыку, шьем костюмы. Вот уже 21 год это и дает мне силы.

- Как можно попасть в танцевальный коллектив "Европа"?

- Мы принимаем ребят с пяти до 25 лет. Постоянно ведем набор. Когда набираем группы малышей, важно, чтобы они слышали музыку и попадали в такт. Потом уже учим их, как правильно развиваться, танцевать и играть, потому что мы не только танцевальный коллектив, но еще и актерский. Мы ставим спектакли, а там еще важно иметь актерские способности. Что касается взрослых ребят, то их уже рассматриваем и проводим отбор.

- У вас есть любимчики?

- Любимчики есть и среди девушек, и среди парней. Внимания особого я им не уделяю, но могу дать немного больше времени для отдыха, потому что у них получается все лучше и быстрее. Остальные должны отрабатывать навыки.

- За столько лет не надоело заниматься танцами?

- Нет, не надоело. Стараюсь идти в ногу со временем. Но и у нас не только танцы, у нас еще и актерское мастерство.

- Занятия хореографией требует физической выносливости. У ребят из "Европы" есть особая диета? Следите за их питанием?

- Конечно. Для меня важна прекрасная физическая форма у ребят, особенно у парней. Важно, что бы были мускулы, четкий рельеф тела. Да и ребята сами следят за своим питанием.

Обычно участники "Европы" едят салат и куриную грудку, но во время выступления, когда в день проходит по два концерта, и они тратят очень много энергии, то могут есть все, что угодно.

- Что можете пожелать ребятам, которые хотят заниматься танцами?

- Главное не бояться и иметь желание. Нужно прийти и показать себя, мы научим всех желающих. Например, в новом спектакле участвуют ребята, которые всего полгода занимаются у нас в коллективе. Я горжусь своими ребятами, заставляю их быть профессионалами. В них много вложено и проделано много работы. "Европа" - это некий "наркотик", если начал танцевать, то уже невозможно остановиться. Важно, что мы единственный коллектив в Тюмени, который выступает на большой сцене, для ребят это является стимулом.

Ирина Шемякина