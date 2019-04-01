Школьники поставили спектакль о безопасности на дорогах

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Спектакль, посвященный безопасности на дорогах, показали старшеклассники тюменской школы № 45. Мероприятие приурочили к визиту председателя Тюменского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрея Гаврина, который проводил занятие по правилам дорожного движения у младших классов.

Ребята вышли на сцену ДК "Орфей", расположенного в микрорайоне ММС. В качестве почетного гостя на постановке присутствовал депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев, в чьем округе и находится школа №45.

Депутат поприветствовал детей и поощрил заслуженных преподавателей благодарственными письмами за помощь в организации мероприятий по безопасности дорог и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.