Тюменцы поделятся с молодежью Кургана опытом социального проектирования и расскажут о кино

Максим Шереметьев | Фото: Центр патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев | Фото: Центр патриотического воспитания "Достойный выбор"

Представители креативной индустрии и тюменских общественных организаций станут экспертами на областном молодежном форуме "Энергия Зауралья", который пройдет в Кетовском районе Курганской области с 30 апреля по 2 мая.

Мероприятие объединит около 300 молодых людей: активистов образовательного проекта "Энергия Зауралья - Школа Команды 45" и финалистов конкурса молодежного управленческого резерва "Команда Урала".

Форум, который предыдущие годы назывался "Зауралье", на этот раз пройдет в новом формате. Это будет другая программа, другие акценты и другие категории участников. Неизменным останется насыщенный образовательный блок и интересные встречи, сообщают организаторы.

Одна из главных задач форума — поиск новых решений для тех актуальных задач, которые стоят перед молодыми активистами. Все встречи проведут квалифицированные эксперты из регионов Уральского федерального округа. Они помогут молодым зауральцам прокачать свои компетенции, а также увидеть новые инструменты развития в труде и творчестве. Для молодых людей будут организованы тематические практикумы и кейсы, деловые интеллектуальные игры, тренинги, а также неформальное общение в рамках всероссийского проекта "Диалоги на равных".

Ожидается, что гостями форума станут врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, а также авторы и актеры команды КВН "Вятка" - чемпиона Высшей лиги КВН.

Тюменскую область на форуме представят лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, руководитель продюсерского центра "Баzа", выпускник ГИТИСа Андрей Зубов и представитель дирекции Союза экстремальных видов спорта Александр Колыхаев.

Андрей Зубов | Фото: из личного архива Андрея Зубова Андрей Зубов | Фото: из личного архива Андрея Зубова

Максим Шереметьев рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, чем планирует помочь зауральской молодежи на пути к успешному социальному проектированию. "На примере успешных кейсов буду проводить обучение. Разберем их все, чтобы ребята поняли алгоритм. Ну и буду искать единомышленников для продвижения проекта танкового турнира "Стальная гвардия", - пояснил он.

Общественник намерен также лично пообщаться с главой Зауралья Вадимом Шумковым по поводу курганского Центрального парка культуры и отдыха.

"Он располагается в самом центре города на участке земли, окруженном водным каналом. Шикарное место, которое однозначно просит привести себя в порядок, чтобы проводить там самые крупные и значимые городские события. Я понимаю, что наведение порядка в парке - не самая главная и первостепенная задача для губернатора, но люди верят, что она войдет в список задач... А команда Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор" готова оказать любое возможное содействие. Я планирую заходить со своими проектами в Курган и в этом парке было бы идеально все проводить", - заверил Максим Шереметьев.

Тюменский продюсер Андрей Зубов поделится с соседями информацией о деятельности Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", о значимости креативной индустрии, креативных кадров и разберет с участниками форума конкретные кейсы. Ребята увидят созданную тюменской командой короткометражку #однапобеда, которая получила награду от Национальной молодежной кинопремии в декабре 2018 года как лучший документальный фильм.

Андрей Зубов неоднократно становился лауреатом грантовых конкурсов различного масштаба, за его плечами - с десяток крупных федеральных грантов. В 2019 году он также планирует заявиться на форум "Таврида" и побороться там за победу. Об опыте участия в таких конкурсах он также расскажет курганцам.

Дарья Казакова