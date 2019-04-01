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В соседском центре "Ожогино" тюменцы проводят праздники и получают новые знания

Общество, 13:32 28 апреля 2019

Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Бесплатный семинар для женщин на тему "Как быть здоровым без лекарств" прошел в соседском центре "Ожогино" в Тюмени.

Невролог, психотерапевт, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт, врач высшей категории Ирина Чукреева рассказала собравшимся об эффективных методах восстановления здоровья.

Организатором стал участник Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, семейный центр развития "Умный город”.

Встреча длилась около двух часов. Участникам было любопытно узнать, как по форме уха и его строению можно провести диагностику организма, как выполнить практики по снятию нервного напряжения, стресса и настроиться на исцеление.

Жители комплекса “Ожогино” выразили желание проводить такого рода обучение на регулярной основе. В связи с этим семейный центр развития "Умный город” вскоре планирует организовать цикл семинаров по оздоровлению на базе соседского центра.

В комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области рассказали, что соседский центр в "Ожогино" регулярно используется для проведения праздников, чаепитий, занятий спортом, английским языком, фитнесом, нередко там проводятся и мастер-классы для детей и взрослых.

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# общественные организации , Ожогино , семинар

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