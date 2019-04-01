Александр Моор: Федеральный центр нейрохирургии известен далеко за пределами региона

27 тысяч сложнейших, высокотехнологичных операций провели специалисты Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Более половины пациентов, обратившихся в центр за помощью, – жители Тюменского региона, почти четыре тысячи детей. 25 апреля ФЦН отмечает восемь лет со дня образования.

С каждым годом увеличивается число пациентов центра, растут качественные показатели работы. Совершенствуется материально-техническая база, она стала более высокотехнологичной. Появилась камера 3D Trenion, запущена гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом, которая позволяет повысить эффективность оперативного лечения самых сложных заболеваний. В лучевом отделении центра установлен уникальный ультрасовременный компьютерный томограф. Визитной карточкой Федерального центра нейрохирургии остаются малоинвазивные технологии, бесшовная хирургия.

История с Ярославом из Ямало-Ненецкого автономного округа облетела всю страну. У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний – гидроцефалия. На помощь пришла бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга под руководством Альберта Суфианова. Спустя два месяца после операции, проведенной в июле 2018 года, ребенок благополучно появился на свет. Ярославу скоро год, он растет и радует своих родителей.

В последние годы учреждение активно развивает научную и образовательную деятельность. Создана Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, на базе центра открыта кафедра нейрохирургии с курсами нейроанестезиологии и нейрореабилитации Тюменского государственного медицинского университета. В ноябре 2016 года главный врач ФЦН Альберт Суфианов возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Деятельность кафедры направлена на подготовку врачей-нейрохирургов и повышение квалификации специалистов из России и других стран. В Федеральном центре нейрохирургии активно ведется и научно-инновационная работа. Здесь защищают кандидатские и докторские диссертации, специалисты центра выпускают собственные монографии, уже опубликовано несколько сотен публикаций в профильных журналах России и зарубежных стран, есть патенты на изобретения.

Большой потенциал для применения в нейрохирургии представляют современные технологии 3D-моделирования и бесконтактной хирургии. Специалисты центра в сотрудничестве с учеными проводят опыты и реализуют экспериментальные проекты по этим направлениям.

Значимым событием 2018 года стало присвоение главному врачу ФЦН Альберту Суфианову звания Заслуженного врача Российской Федерации. Награду вручил лично президент Владимир Путин в Кремле 27 ноября.

"Большое спасибо за поддержку министерству здравоохранения РФ и Тюмени, правительству Тюменской области за то, что создали условия мне и моей команде для работы, дали технологические возможности для реализации нашего потенциала. Горжусь успехами коллектива ФЦН, ценю самоотверженную и качественную работу сотрудников. Мы работаем здесь, в том числе, и для того, чтобы давать кадры стране. Но самое главное – мы спасаем жизни людей", – подчеркнул профессор.

На базе ФЦН располагаются пять специализированных отделений: отделение детской нейрохирургии, цереброваскулярной нейрохирургии, отделение вертебрологии, нейроонкологии и отделение функциональной нейрохирургии, а также отделение анестезиологии-реанимации и семь операционных блоков. По оснащенности и высокому уровню проведенных врачами операций ФЦН стоит в ряду с ведущими клиниками мира.

Посещая центр в феврале 2019 года с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николам Цукановым, губернатор Александр Моор назвал нейрохирургический центр жемчужиной Тюменского региона.

"Когда смотришь, какие операции выполняет команда специалистов, какие технологии они применяют и каких результатов добиваются, восхищаешься их мастерством. Имя нашего центра будет еще более известно и узнаваемо далеко за пределами региона, чтобы люди ехали к нам лечиться и восстанавливаться", – подчеркнул губернатор.