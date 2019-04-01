Тюменская шестиклассница с отличием написала олимпиаду Максвелла

| Фото: Антона Вергунова | Фото: Антона Вергунова

Восьмиклассники Мария Палаткина и Кирилл Гауч, семиклассники Тимофей Мингалёв, Александра Кремсал и Артур Франк, а также шестиклассница Елизавета Винокурова из Физико-математической школы Тюменской области стали призерами Всероссийской олимпиады им. Дж. К. Максвелла. Церемония награждения проходила в центре "Сириус" (г. Сочи) 25 апреля.

Престижная олимпиада проводится для ребят 7-8 классов в качестве замены Всероссийской олимпиады школьников по физике, на которую юные гении не могут попасть из-за возраста (она проводится среди учеников 9-11 классов). Елизавета Винокурова стала единственной шестиклассницей-призером в России – она писала олимпиаду за седьмой класс. Преподаватель физики ФМШ Тюменской области Антон Вергунов пояснил, что это стандартная учебная практика школы.

"В нашей школе все шестиклассники пишут олимпиаду по заданиям седьмого класса. Организаторы олимпиады Максвелла допустили Лизу к участию. Она успешно прошла все этапы олимпиады – хорошо написала школьный, муниципальный, региональный отборы", – пояснил учитель.

Чтобы попасть на всероссийский этап, школьники не только стали лучшими на региональном этапе, но и перешагнули необходимую планку проходных баллов. С задачей справились шесть учащихся ФМШ и все они стали призерами всероссийского этапа. Шестерка лучших отправилась в Сочи в сопровождении педагога. В "Сириусе" дети занимались около месяца. Повышали квалификацию и учителя.

По итогам всероссийской олимпиады им. Дж. К. Максвелла трех тюменских школьников пригласили на сборы Международной естественнонаучной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad, IJSO).

"IJSO – это олимпиада по физике, химии, биологии. Артура Франка, Тимофея Мингалёва и Марию Палаткину отобрали в число кандидатов. Каникулы посвятят подготовке к IJSO: летом ребята будут заниматься в "Сириусе"", – рассказал Антон Вергунов.

После подготовки ребят ждет проверка знаний, которая покажет, войдут ли тюменцы в состав сборной России. Поясним, на Международную естественнонаучную олимпиаду юниоров страна может отправить только одну команду, состоящую из шести участников и трех руководителей.

| Фото: Антона Вергунова | Фото: Антона Вергунова

Ирина Ромашкина