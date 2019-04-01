В Тюмени на улице Киевской ограничат движение

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Движение транспорта ограничат на ул. Киевской на участке от пересечения с ул. Котовского до пересечения с ул. Энергетиков с 26 апреля по 9 августа, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Неудобства связаны с капитальным ремонтом, который будет проходить на ул. Киевской.

Автовладельцев просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и машин горожан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет разрешен.

Объехать можно по улицам Мельникайте, Минской, Котовского.