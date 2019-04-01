Александр Моор поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С Днем российского парламентаризма поздравил депутатов и жителей Тюменской области глава региона. Праздник отмечается 27 апреля.

Александр Моор отметил весомый вклад представителей депутатского корпуса всех уровней во всестороннее и стабильное развитие территории.

"Сегодня регион входит в число динамично развивающихся и в этом немалая заслуга депутатов. Они проделали серьезную работу по созданию и совершенствованию законодательной базы, которая стала основой для модернизации экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата, положительных изменений в социальной сфере, здравоохранении, образовании и культуре. Были приняты законы, позволяющие региону идти в ногу со временем", - говорится в поздравлении.

Александр Моор выразил уверенность в том, что совместными усилиями парламентариев и исполнительных органов власти получится решить любые поставленные задачи и ответить на любые вызовы.