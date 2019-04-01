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УФССП: туфли износились, а долг остался

Происшествия, 10:41 29 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

42-летняя жительница с. Омутинское оплатила долг за туфли, чтобы продать земельный участок, сообщает региональное управление ФССП.

В подарок к своему дню рождения женщина в одном из тюменских магазинов взяла две пары обуви в рассрочку на общую сумму 7 тыс. 865 рублей. Праздник прошел, а вот долг так и остался не оплаченным.

Обувной магазин обратился в Омутинский районный суд с иском о взыскании задолженности по договору купли-продажи и пени за просрочку исполнения обязательства,что составило общую сумму в размере около 17 тыс.рублей.

На основании решения суда судебным приставом - исполнителем возбуждено исполнительное производство. Должница не реагировала на извещения пристава и не отвечала на звонки, что привело к наложению запрета на имущество. И только удобный случай выгодной сделки по продаже одного из ее, находившихся в собственности, земельных участков, побудил погасить всю сумму долга, а также исполнительский сбор.

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# долг , судебные приставы

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