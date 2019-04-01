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Жителя Дагестана подозревают в краже средств с банковского счета югорчанина

Происшествия, 12:42 29 апреля 2019

прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Фото: прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

30-летнего жителя Республики Дагестан подозревают в краже средств с банковского счета в Нижневартовске, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Следствие установило, что в мае 2018 года подозреваемый в тайне от своего знакомого изменил ранее привязанный к его банковской карте номер телефона на свой.

Пять месяцев с использованием данных этой карты он незаметно для ее владельца приобретал через Интернет различные товары. Ущерб потерпевшему составил 47 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# Нижневартовск , прокуратура , уголовное дело

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