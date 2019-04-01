От тюменцев ждут рисунки на конкурс "Солнышко в ладошках"

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Конкурс рисунков "Солнышко в ладошках" пройдет в Тюмени с 29 апреля по 24 мая, сообщают организаторы.

Для участия в конкурсе приглашают воспитанников дошкольных образовательных учреждений, детских центров города в возрасте от 3 до 7 лет.

Заявки с пометкой "На конкурс" необходимо направить с 29 апреля по 17 мая 2019 года (включительно) в электронном виде (по установленной форме) по адресу электронной почты: tooddchir@yandex.ru. Работы без заявок (в электронном виде) не принимают.

Рисунки на конкурс ждут до 17 мая по адресам: 625003, Тюмень, ул. Урицкого, 28, каб.12 (тел. 44-42-79) или 625023, Тюмень, 50 лет Октября, 60 (тел. 48-40-64), по предварительному звонку.

От каждого участника может быть прислано не более двух работ.

Требования к оформлению работ: формат рисунка А4, на его обратной стороне необходимо продублировать информацию, указанную в заявке. Предпочтение отдается рисункам, в которых присутствует идея и смысл.

Конкурсные работы оцениваются от 1 до 5 баллов по следующим критериям: соответствие тематике конкурса; оригинальность и новизна идей, техника и культура исполнения, аккуратность, а также соотношение работы и возраста автора. Рисунки оцениваются конкурсной комиссией. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.

Подведение итогов конкурса состоится 24 мая 2019 года.

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами. Остальным конкурсантам вручат дипломы об участии.