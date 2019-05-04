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Викуловские семьи узнают о делах особой важности

Общество, 18:08 04 мая 2019

Викуловский РДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский РДК во ВКонтакте

Театрализованная игровая программа "Дела особой важности" для семейного клуба "Счастливы вместе" начнется 5 мая в 15 часов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева.

"Участников программы встретят главные персонажи – два мастера, - отметила она. - Мы представим мастеровые флешмобы, изучим основные правила мастера. Расскажем детям, что лениться не хорошо, а нужно помогать взрослым".

Тему для праздника викуловские культорганизаторы выбрали неслучайно. По словам Анастасии Шипачевой, Первомай всегда ассоциируется с лозунгом: "Мир, труд, май". Поэтому и решили они о труде, работе, мастерстве театрализовано рассказать членам семейного клуба.

"У нас будет волшебный чемодан с реквизитом: шнурки, которые нужно будет разложить по коробочкам, большие перчатки для детей, которые будем передавать по кругу, и в чьх руках они окажется, тот будет клеить обои, щипать траву и другое. Представим книгу детям, в которой прописано главное правило мастера: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", - рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского районного ДК.

Осваивать навыки рабочих профессии в игровой форме вместе с детьми от 6 лет будут их родители. Традиционно на мероприятия семейного клуба в Викулово приходят более 30 человек.

"В конце мероприятия каждый ребенок получит визитку настоящего мастера, которая свидетельствует о наличии у него спецкурса подготовки в мастера", - добавила Анастасия Шипачева.

Анжела Лебедева

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# Анастасия Шипачева , Викулово , семейный клуб

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