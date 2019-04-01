Тюменские сувениры собрали награды на окружном этапе всероссийского конкурса

Фото из архива. | Фото: ИА "Тюменская линия" Фото из архива. | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обережные куклы из Ялуторовска, тобольские матрешки и магниты из бивня мамонта стали победителями финала окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" – Большой Урал 2019, который проходил в Екатеринбурге.

Всего было заявлено 450 сувениров из девяти регионов России: Республики Башкортостан, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В финал прошли более 250 сувениров. Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.

В номинации "Этнографический сувенир" в средней ценовой категории третье место заняла обереговая кукла "Явлуша" работы Натальи Меньковой из Ялуторовска.

В номинации "Сувенир города" в категории эконом-класса второе место присудили магниту "Мамонт" с фрагментом бивня мамонта от директора компании "Легенды Сибири" Михаила Михайлова из Тюмени. В средней ценовой категории первое место досталось его же брелку "Лапа медведя". Серию матрешек с видами Тобольска работы Михаила и Ольги Турышевых и Татьяны Пермяковой жюри поместило на третье место в категории VIP.

Экран "Тюменская нефть" от Михаила Михайлова занял второе место в высокой ценовой категории в номинации "Сувенир региона". Десерт из сосновых шишек "Легенды Сибири" получил первый приз в средней ценовой категории в номинации "Гастрономический сувенир (еда)".

Кукла "Шаман" Марины Калиниченко из тобольской мастерской Минсалима признала третьей в номинации "Сувенир туристического маршрута". Ее же подвеска "Сибирский внедорожник" заняла второе место в средней ценовой категории в номинации "Сувенир музея".

Еще две победы региону принес Михаил Михайлов. В эконом-классе номинации "Идея туристического сувенира" первое место присудили открытке "Мамонт с фрагментом бивня мамонта", в средней ценовой категории той же номинации лучшим признали магнит "Тюменская нефть".

В подноминации "Линейка туристических сувениров региона" второе место получила серия "Тюменская нефть" Михаила и Ольги Турышевых из Тобольска.