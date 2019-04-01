Дискуссия об общественных пространствах города пройдет в ШПИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дискуссия, посвященная общественным пространствам, пройдет в Школе перспективных исследований/SAS, ауд. 501, (ул. 8 Марта, 2/1) 4 мая, начало в 14 часов, сообщают организаторы.

Общественные пространства – объекты, совмещающие в себе множество слоев, формирующих городское: сообщества, отношения горожан и администрации, архитектурная композиция и элементы урбанизированной природы. Именно они отличают города от других форм человеческого общежития, производя особую общую реальность, отличную от деревенской или любой иной. Как в Тюмени появляются новые общественные пространства? Производится ли историческое через них? Существуют ли городские сообщества и на что они влияют? Какие инструменты нужны, чтобы изучать город?

На эти и другие вопросы ответят участники дискуссии. Список экспертов здесь. Для участия в дискуссии просим вас зарегистрироваться по ссылке: https://sas.utmn.ru/reg.

В рамках дискуссии запланирована презентация новой магистерской программы "Историческая урбанистика".