  • 30 апреля 201930.04.2019вторник
  • USD64,6917
    EUR72,2024
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Трассу возле села Шорохово отремонтируют

Экономика, 17:52 30 апреля 2019

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Реверсивное движение с перекрытием одной полосы на двухполосной дороге введут на трассе Р-254 "Иртыш" (подъезд к Тюмени) на время ремонта с 5 мая, сообщает Уралуправтодор.

Дорожное полотно обновят на участке с 140 по 150 километр возле с. Шорохово.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, а также быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 30.04.2019Девятнадцать предприятий Армизонского района приступили к полевым работам
17:52 30.04.2019Трассу возле села Шорохово отремонтируют
17:30 30.04.2019Первая партия снеков производства Салехардского комбината поступила в продажу
16:35 30.04.2019Семьдесят три дома и один многоквартирник построят в Уватском районе