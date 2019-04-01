Трассу возле села Шорохово отремонтируют

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Реверсивное движение с перекрытием одной полосы на двухполосной дороге введут на трассе Р-254 "Иртыш" (подъезд к Тюмени) на время ремонта с 5 мая, сообщает Уралуправтодор.

Дорожное полотно обновят на участке с 140 по 150 километр возле с. Шорохово.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, а также быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).