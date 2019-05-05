Журналистская акция "Живая память" проходит в Тюмени
Традиционная акция "Живая память", цель которой - почтить память прославленных журналистов региона, уже ушедших из жизни, проходит в Тюменской области в девятый раз.
Организует акцию Совет ветеранов тюменской журналистики совместно с Ассоциацией молодых журналистов Тюменской области. Событие приурочено к дате, именовавшейся в советское время Днем печати. Молодые журналисты ищут информацию и готовят сообщения о знаменитых фотокорреспондентах Аркадии Космакове и Александре Ефремове, журналисте и поэте Анатолии Кукарском, сообщает "Тюменская область сегодня".
7 мая ветераны и начинающие журналисты возложат цветы к мемориальной доске в Доме журналистов, памятнику "Прощание" и могилам работников СМИ. Совет журналистов Тюменской области обращается с просьбой поддержать акцию к тем, кому дорога история Тюменского края, память о честных и отважных героях, воспитание достойных наследников патриотических традиций.
Соб. инф.