  • 5 мая 20195.05.2019воскресенье
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Журналистская акция "Живая память" проходит в Тюмени

Общество, 09:18 05 мая 2019

www.walldevil.com

Традиционная акция "Живая память", цель которой - почтить память прославленных журналистов региона, уже ушедших из жизни, проходит в Тюменской области в девятый раз.

Организует акцию Совет ветеранов тюменской журналистики совместно с Ассоциацией молодых журналистов Тюменской области. Событие приурочено к дате, именовавшейся в советское время Днем печати. Молодые журналисты ищут информацию и готовят сообщения о знаменитых фотокорреспондентах Аркадии Космакове и Александре Ефремове, журналисте и поэте Анатолии Кукарском, сообщает "Тюменская область сегодня".

7 мая ветераны и начинающие журналисты возложат цветы к мемориальной доске в Доме журналистов, памятнику "Прощание" и могилам работников СМИ. Совет журналистов Тюменской области обращается с просьбой поддержать акцию к тем, кому дорога история Тюменского края, память о честных и отважных героях, воспитание достойных наследников патриотических традиций.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 05.05.2019В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
12:38 05.05.2019Тюменские девятиклассники готовятся к ОГЭ
11:34 05.05.2019На въездах в населенные пункты Тюменского района установят видеокамеры
10:13 05.05.2019Тюменские голубеводы 9 мая проведут первый тренировочный выпуск почтарей