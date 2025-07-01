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Тюменские студенты побывали в Пекине и изучили технологии строительства

Общество, 21:09 18 июля 2025

ТИУ

Пять студентов Тюменского индустриального университета приняли участие в Международной летней школе "Умные города 2025" в Пекинском университете гражданского строительства и архитектуры. Они успели погрузиться в традиции китайской архитектуры и познакомились с современными технологиями, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Лекции ведущих экспертов со всего мира, были посвящены вопросам - проектирование умных городов, устойчивое развитие городских пространств, применение искусственного интеллекта, робототехники, GIS-технологий и дистанционного зондирования. Особое внимание уделили инновационным методам управления строительством умных городов и концепции гибких, адаптивных городских пространств.

"Больше всего в Китае меня поразило гармоничное сочетание традиционной и современной архитектуры. В этой стране крайне трепетно относятся к сохранению культурного наследия и активно занимаются внедрением новых технологий в градостроительство и повседневную жизнь, это восхищает. Отдельного внимания заслуживает кампус университета, в котором есть всё для комфортной жизни. Особенно впечатлила огромная библиотека и большое количество зелени у озера, как, впрочем, и во всем Пекине. Это был мой первый визит в Китай, но я уверена, что не последний", - рассказала студентка института архитектуры и дизайна ТИУ Милена Минулина.

Помимо теоретических занятий, участники проходили практические тренинги по созданию проектов развития умных городов, знакомились с современными технологиями производства строительных материалов и инновационными методами восстановления древних памятников с помощью 3D-печати. В свободное время изучали кампус университета с живописными озерами, библиотеками и зелеными зонами, посещали экскурсии по современным технологическим объектам Пекина и историческим памятникам: Великой Китайской стене, Храму Неба и другим.

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