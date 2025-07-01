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Наследников на полгода освободят от штрафов за просрочку по кредитам их родственников

Общество, 20:43 18 июля 2025

из Telegram-канала департамента экономики Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента экономики Тюменской области

На полгода освободят наследников от штрафных санкций за просрочку по кредитам их родственников. Об этом сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на Центральный Банк РФ.

Льгота начнет действовать с 1 сентября 2025 г. Она распространяется не только на банковские кредиты, но и займы микрофинансовых организаций. Такой закон принят Госдумой РФ.

Запрет будет действовать шесть месяцев, если законом или решением суда не установлен другой срок для вступления в права наследования. Это правило распространяется как на договоры потребительского кредитования или займа умершего, так и на ипотечные кредиты.

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# Банк России , кредитование , штрафы

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