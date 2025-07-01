  • 18 июля 202518.07.2025пятница
  • USD78,1856
    EUR90,9716
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-западный

9,9 млн рублей ущерба Ялуторовскому лесничеству взыщут с черного лесоруба

Происшествия, 20:12 18 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9,9 млн рублей взыщут с черного лесоруба за нанесенный ущерб Ялуторовскому лесничеству. Житель Аромашевского района срубил несколько деревьев в 2024 г., не имея на то разрешительных документов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Черного лесоруба уже осудили за преступление в особо крупном размере на два года условно с испытательным сроком на этот же период. При этом ущерб, который причинил окружающей среде, он не возместил.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# прокуратура , черные лесорубы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 18.07.20259,9 млн рублей ущерба Ялуторовскому лесничеству взыщут с черного лесоруба
16:16 18.07.2025Более 30 лет лишения свободы получили братья за убийство родственника в Тюменской области
12:14 18.07.2025Лесной пожар на площади 0,2 га ликвидировали в Тюменской области
10:13 18.07.2025Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора