9,9 млн рублей ущерба Ялуторовскому лесничеству взыщут с черного лесоруба

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9,9 млн рублей взыщут с черного лесоруба за нанесенный ущерб Ялуторовскому лесничеству. Житель Аромашевского района срубил несколько деревьев в 2024 г., не имея на то разрешительных документов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Черного лесоруба уже осудили за преступление в особо крупном размере на два года условно с испытательным сроком на этот же период. При этом ущерб, который причинил окружающей среде, он не возместил.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.