6 мая в Тюмени тепло и пасмурно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До +23 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 6 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь утром и днем. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня повышенное: 760-762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 59-87 %.
Вечером ожидается малая геомагнитная буря.
Заход солнца в 20 часов 31 минуту. Долгота дня сегодня составит 15 часов 52 минуты.