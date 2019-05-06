  • 6 мая 20196.05.2019понедельник
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

6 мая в Тюмени тепло и пасмурно

Общество, 07:30 06 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +23 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 6 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь утром и днем. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня повышенное: 760-762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 59-87 %.

Вечером ожидается малая геомагнитная буря.

Заход солнца в 20 часов 31 минуту. Долгота дня сегодня составит 15 часов 52 минуты.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветер , дождь , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
07:30 06.05.20196 мая в Тюмени тепло и пасмурно
20:04 05.05.2019Участники тюменского форума "Утро-2019" сочинят мюзикл
19:38 05.05.2019Работники тюменского санатория шефствуют над обелиском павшим на войне
18:39 05.05.2019Туристическое "Золотое кольцо" разрабатывают тюменские ученые