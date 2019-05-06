  • 6 мая 20196.05.2019понедельник
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер южный

Наступившая неделя продолжит радовать тюменцев теплом

Общество, 11:08 06 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая, но временами пасмурная и дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 мая.

По данным центра Фобос, локальные грозовые дожди возможны в регионе во второй половине недели. Однако они не помешают солнцу прогревать воздух, и дневная температура воздуха будет повышаться до 29 градусов.

7 мая в Тюмени ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до плюс 15.

8 мая в течение будет преимущественно солнечно, дневная температура воздуха составит 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17.

В День Победы, 9 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь, возможна гроза. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов, ночью ожидается до плюс 17.

10 мая потеплеет до плюс 29 градусов, будет солнечно. 11 и 12 мая небо также будет ясным, дневная температура воздуха составит до 27 градусов тепла, ночью – 16 градусов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гроза , дождь , погода , погода в Тюмени , Солнце , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 06.05.2019На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени ограничат движение
11:08 06.05.2019Наступившая неделя продолжит радовать тюменцев теплом
10:57 06.05.2019Гергиев: Тюмень может стать крупным культурным центром национального звучания
10:46 06.05.2019Весенняя неделя добра объединила более двухсот студентов ТюмГУ