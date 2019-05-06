Наступившая неделя продолжит радовать тюменцев теплом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая, но временами пасмурная и дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 мая.

По данным центра Фобос, локальные грозовые дожди возможны в регионе во второй половине недели. Однако они не помешают солнцу прогревать воздух, и дневная температура воздуха будет повышаться до 29 градусов.

7 мая в Тюмени ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до плюс 15.

8 мая в течение будет преимущественно солнечно, дневная температура воздуха составит 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17.

В День Победы, 9 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь, возможна гроза. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов, ночью ожидается до плюс 17.

10 мая потеплеет до плюс 29 градусов, будет солнечно. 11 и 12 мая небо также будет ясным, дневная температура воздуха составит до 27 градусов тепла, ночью – 16 градусов.

Любовь Голышева