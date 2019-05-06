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Четыре самолета улетят из Тюмени в Москву с задержкой

Общество, 10:24 06 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С задержкой на два с половиной часа рейсы AZ 3033, KL 2888, СУ 1501, AF 7295 вылетят из Тюмени в Москву. В столичном Шереметьево, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет около 70 рейсов.

Как пояснили в справочной службе тюменского Рощино, задержка связана с поздним вылетом рейсов из Шереметьево. По данным онлайн-табло московского аэропорта, всего из-за трагедии в столице отложены около 70 рейсов, в том числе в направлении Тюмени. Время задержки большинства вылетов составляет до двух с половиной часов.

Напомним, в результате авиакатастрофы с самолетом SSJ100 в Шереметьево 5 мая погиб 41 человек. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, среди 37 выживших - 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Самолет "Аэрофлота", на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, направлялся из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку, произошло возгорание.

Николай Ступников

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# вылет , Рощино , самолеты , Шереметьево

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