Более сорока человек погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

| Фото: РИА "Новости" | Фото: РИА "Новости"

41 человек погиб в результате авиакатастрофы с самолетом SSJ100 в "Шереметьево" 5 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

По данным ведомства, среди 37 выживших в катастрофе - 33 пассажира и четыре члена экипажа.

"Аэрофлот" опубликовал список выживших, в котором фигурируют 33 человека, из которых пятеро госпитализированы. Авиакомпания отметила, что список неполон, по другим пассажирам информация будет уточняться.

Самолет "Аэрофлота", на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку. На борту лайнера произошло возгорание.

О том, почему произошла авиакатастрофа, официально не сообщалось.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил 6, 7 и 8 мая днями траура в регионе.

Это вторая катастрофа самолета SSJ100 с жертвами и первая в гражданской авиации. Первая катастрофа с самолетом данного типа произошла в 2012 г. в Индонезии во время демонстрационного полета, который выполняли пилоты "Гражданских самолетов Сухого": из-за ошибки пилотирования SSJ100 врезался в гору. Погибли 45 человек, находившихся на борту.

В настоящее время в эксплуатации находятся 139 самолетов. 106 из них — в России, 33 — за рубежом. По информации ГСС, сгоревший SSJ100 прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 г.