  • 7 мая 20197.05.2019вторник
  • USD65,3350
    EUR73,1099
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-восточный

Подарки киноманам от МегаФона и сети кинотеатров "КАРО"

Общество, 13:41 07 мая 2019

МегаФона | Фото: МегаФона

Практически безграничный доступ к любимому кино получают зрители, приобретая билеты в кинотеатры сети "КАРО" онлайн.

МегаФон и сеть кинотеатров "КАРО" запускают совместный проект, который станет подарком для настоящих киноманов. Покупая билеты в кино по 29 мая 2019 года на сайте karofilm.ru, зрители получают промокод на бесплатную подписку на пакет "Кино по подписке+КАРО" от МегаФон ТВ.

Самое важное: покупая билеты на фильм "Мстители: Финал", вы получите бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы – на семь дней.

Все подписчики пакета "Кино по подписке+КАРО" получают 25%-ю скидку на сеансы в сети кинотеатров "КАРО" с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения.

Пакет МегаФон ТВ "Кино по подписке + КАРО" — это огромная фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2 тыс. фильмов и постоянно пополняется.

С каждой покупкой билетов на karofilm.ru вы получите один промокод на подписку МегаФон ТВ вне зависимости от количества билетов в заказе. Зато каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях МегаФон ТВ и на сайте megafon.tv.

Подробности на сайте и в кассах сети кинотеатров "КАРО".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , МегаФон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 07.05.2019Уникальные документы к 75-летию освобождения Севастополя рассекретило Минобороны
13:41 07.05.2019Подарки киноманам от МегаФона и сети кинотеатров "КАРО"
13:30 07.05.2019Студенческий проект "CACTUS" получил грант
13:19 07.05.2019Нарушителей противопожарного режима в Ишиме найдет квадрокоптер