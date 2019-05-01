В Увате расширят парковку у больницы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С предложением расширить парковку около больницы в Увате выступили жители райцентра и написали об этом на онлайн-площадке #СоздайУват, сообщает администрация Уватского района.

Пользователи интернет-платформы написали, что на перекрестке ул. Северной и Чапаева происходит постоянное скопление транспорта. Это мешает движению и создает аварийную обстановку. "Почему бы не организовать нормальную парковку на этой территории: перенести забор, вырубить старые деревья, заасфальтировать площадку. Со стороны инфекционного отделения есть парковка, но, видимо, она чем-то не устраивает местных жителей. Так почему бы не пойти им навстречу?", – отметили пользователи.

Вопросы обустройства новых парковочных мест находятся на контроле у администрации больницы. "Планируем организовать дополнительные стояночные места непосредственно на территории учреждения для тех, кто приехал в детскую консультацию или для прохождения предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, на месте бывшего здания скорой помощи сейчас проводится его снос, также будем обустраивать парковку при наличии финансовых средств", – рассказал главный врач Областной больницы № 20 Азат Кинчагулов.

Добавим, интернет-проект по благоустройству населенных пунктов #СоздайУват действует с ноября 2017 года. Жители направили на платформу 121 сообщение.

Самыми актуальными по-прежнему остаются вопросы строительства, ремонта и содержания дорог. В частности, в апреле жители напомнили о необходимости отремонтировать дорогу, ведущую к Кошелевскому кладбищу в Осиннике, и дорогу по ул. Кошкарова в Увате.

А жители Малого Нарыса через проект поинтересовались сроками ремонта местного водоочистного сооружения. В дирекции по управлению муниципальным хозяйством сообщили, что оборудовать павильон розлива чистой воды планируется в 2019 году в рамках реализации мероприятий по установке блочных станций подготовки питьевой воды.