  • 11 мая 201911.05.2019суббота
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Родственникам погибших в Шереметьево начали перечислять выплаты

Общество, 09:02 11 мая 2019

ria.ru | Фото: ria.ru

Денежные средства начали поступать на счета родственников погибших в ЧП с самолетом SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево жителей Мурманской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"По состоянию на сегодня деньги уже начали поступать на счета родственников погибших", - сообщили в пресс-службе 10 мая.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что родственники погибших в катастрофе в Шереметьево получат по 1 млн руб, пострадавших, проходящих лечение в больнице, - по 500 тыс руб.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье 5 мая в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиакатастрофа , Москва , Шереметьево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 11.05.2019Родственникам погибших в Шереметьево начали перечислять выплаты
08:39 11.05.2019Экологический сбор поможет наладить переработку вторсырья, считают тюменские общественники
19:37 10.05.2019Обработкой дач от клещей могут заниматься только специализированные компании, напоминают эксперты
19:11 10.05.2019Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны