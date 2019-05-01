Административно-жилой комплекс для участкового открыли в Сладковском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Современный административно-жилой комплекс для участкового уполномоченного полиции открыли в с. Лопазное Сладковского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В кирпичном здании общей площадью около 160 кв. м находятся служебные помещения, квартира участкового и гараж для служебного автомобиля. Рабочее место полицейского оснащено современным оборудованием и средствами связи.

В 2019 году в регионе появятся еще 4 аналогичных объекта.

"При поддержке правительства Тюменской области мы будем продолжать проект по созданию административно-жилых комплексов для сельских участковых. Это позволит сделать услуги и помощь полиции еще более доступными для местных жителей", - отметил начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов.

Он вручил участковому уполномоченному капитану полиции Данияру Маликову ключи от здания и нового служебного автомобиля, а также поздравил стража правопорядка и его семью с новосельем.

Строительство новых рабочих помещений и жилья для участковых уполномоченных в сельских районах - совместный проект регионального правительства и УМВД России по Тюменской области.

Также начальник областного УМВД Юрий Алтынов представил нового руководителя отделения полиции № 4 МО МВД России "Ишимский" Дмитрия Самодурова.