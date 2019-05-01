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Руслан Кухарук предложил тюменцам высказаться о будущем Гилевской рощи

Общество, 18:01 13 мая 2019

пресс-служба администрации Тюмени

Обсуждение предложений по развитию территории, прилегающей к лесопарку "Гилевская роща", состоится в пространстве совместной работы "Точка кипения" 17 мая. К участию во встрече глава города Руслан Кухарук пригласил всех желающих.

"Мы вместе формируем комфортную городскую среду. Предложения тюменцев раскрыли потенциал городских лесов, скверов и парков. Совсем недавно мы обсуждали создание общественных пространств на территории, прилегающей к озеру Алебашево. Результаты совместной работы лягут в основу проекта", - отметил он.

Тюменцы принимают активное участие в формировании предложений о необходимом благоустройстве - именно горожане решают, что им нужнее детские игровые зоны, спортивные площадки или места для спокойного семейного отдыха. К примеру, лесопарки "Затюменский", "Гилевская роща", скверы Александра Моисеенко, Ветеранов энергетики, Петра Потапова, Льва Ровнина и "Серебряные ключи" были обустроены с учетом пожелания граждан.

"К северу от "Гилевки" находится озеро Кривое, городской лес, Чистый пруд и озеро Оброчное. Стратегически важно объединить эти природные объекты в единое пространство. Это масштабная и амбициозная задача. Она ориентирована на будущее, и поэтому решать ее нужно совместно", - уверен Кухарук.

Обсуждение благоустройства Гилевской рощи и прилегающих территорий состоится 17 мая в Технопарке в 14 часов. Участникам встречи предлагают зарегистрироваться.

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени ﻿

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# благоустройство , Гилевская роща , Руслан Кухарук , Точка кипения

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